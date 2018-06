L’estate si sa è la stagione in cui il tifoso sogna di più in assoluto e dove persino l’impossibile risulta fattibile, soprattutto sotto l’ombrellone.Tanti i nomi già accostati allain questa prima sessione di calciomercato.Alcuni dei quali capaci davvero anche di far tremare i polsi. Ma sono realistici?In attesa di ufficializzare l’arrivo di Emre Can (l’erede di Vidal?), il sogno proibito (ma non troppo) dei bianconeri di questa prima parte è indubbiamente quello di Milinkovic-Savic (l’erede di Pogba?), l’unico tra tutti i top player accostati alla Juventus ad avere un ingaggio “abbordabile” per i parametri juventini.Ma è credibile l’idea che la proprietà della Juventus si possa presentare da Lotito con un assegno da oltre 100 milioni di euro?Al netto di possibili inserimenti pesanti nella trattativa (Pjaca? Rugani?) sembra davvero impossibile immaginarlo.Poi chiaramente molto (tutto) dipenderà dai sacrifici di mercato che la dirigenza deciderà di effettuare in altre trattative per fare cassa.Anche due anni fa sembrava impossibile l’idea che la Juventus potesse sborsare 94 milioni di euro per pagare la clausola di Higuain al Napoli però tutti sappiamo come è andata a finire anche se restiamo consapevoli del fatto che senza il sacrificio di Paul Pogba venduto al Manchester United per 105 milioni di euro quella trattativa non sarebbe mai stata sostenuta.Alcuni nomi come quelli di Boateng e Lewandowski del Bayern Monaco, per citarne alcuni, sembrano fatti apposta solo per vendere qualche copia più di giornale o ottenere molti click on-line.Quello di Morata appare invece credibile solo se accostato alla possibile cessione di Higuain, soprattutto perché consentirebbe alla squadra bianconera un evidente risparmio nello “scambio”.Il russo Golovin, al centro dell’attenzione in questo momento, invece potrebbe essere quel classico investimento sul futuro, quel tipo di scommessa internazionale che alla Juventus piace tanto percorrere senza la fretta di rischiare di bruciarne il talento.Ci sono poi quelle voci, come quella di un possibile ritorno di Paul Pogba in bianconero, che nascono cavalcando una situazione conflittuale come quella in essere tra il “polpo” e il suo attuale allenatore Mourinho ma anche qui ipotizzare un ridimensionamento del contratto del fenomeno francese ai parametri attuali della Juventus appare davvero arduo.Tante di queste trattative presunte non verranno nemmeno mai impostate.Alla fine saranno state solo delle voci attraverso le quali i rispettivi procuratori riusciranno a strappare condizioni migliori per i propri assistiti...Tra tutti i nomi più “costosi” accostati alla Vecchia Signora allora quello di Cancelo in questo momento sembra il più realistico perché in linea con la strategia classica della Juventus ovvero quella di puntare su talenti internazionali che possano alzare il livello del club laddove l’ingaggio del calciatore è ancora sostenibile.Cancelo sarebbe un rinforzo vero ed immediato soprattutto per l’evidente lacuna in essere sulla fascia destra della formazione di Allegri.E visto che bisogna concentrarsi un passo alla volta, reparto dopo reparto, dopo aver sistemato la porta con Perin affiancandolo a Szczesny, trovare subito anche l’erede di Lichtsteiner e Dani Alves non sarebbe male. Sarebbe davvero importante non farsi scappare l'obiettivo individuato per qualche milione in più o in meno.In attesa di trovare poi nel prosieguo anche gli eredi di Pogba e Vidal…@stefanodiscreti