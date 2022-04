, ottenuta in rimonta dopo un avvio di gara totalmente in salita.Non era assolutamente facile ripartire subito dopo l’immeritatissima sconfitta subita domenica scorsa in casa contro l’Inter. Non era altresì facilea soli 5 punti di distacco.della rosa bianconera, gli unici due giocatoriinsieme a Chiesa (quando rientrerà dall’infortunio) su cui ricostruire la Juventus nella prossima stagione.Da sempre il calcio si basa su regole semplici, sia in campo che fuori.carismatico capace di trascinare e comandare la squadra sin dalle retrovie.capace di risolvere le partite più difficili anche in serate, come quella di Cagliari, assai complicate. La Juve, per sua fortuna,e dovrà fare di tutto in futuro per tenerseli ben stretti. Certo, per vincere a Cagliari è servito anche il riscatto nel corso del secondo da parte die sono stati ancora una volta necessari gli strappi e gli assist di. Però, per un motivo o per un altro,. Di Dybala ne abbiamo già la certezza in tal senso e c’è già chi lo rimpiange così come cresce forte, partita dopo partita,. Cuadrado è un discorso a parte. I tentennamenti in merito al suo rinnovo sono strettamente legati esclusivamente alla sua carta di identità.Se prolungamento del rapporto ci sarà, non dipenderà da una forma di riconoscenza o di abitudine ma solamente dalla certezza di poter ancora contare negli anni a venire sulla brillantezza e genialità del colombiano nonostante la non più tenera età.Dine abbiamo già la certezza in tal senso e c’è già chi lo rimpiange così come cresce forte, partita dopo partita,. La Juve non vuole più commettere gli errori del passato, vedesi i casi Mandzukic / Khedira. Se prolungamento del rapporto ci sarà, non dipenderà da una forma di riconoscenza o di abitudine ma solamente dalla certezza di poter ancora contare negli anni a venire sulla brillantezza e genialità del colombiano nonostante la non più tenera età., solo le prossime settimane ci daranno risposte definitive in tal senso. Nel frattempo resta la vittoria fondamentale ottenuta a Cagliari che allontana le rivali per il quarto posto e che lancia lo sprint per quello che sarà l’ultimo mese (o poco più) di stagione, decisivo per ottenere quegli obiettivi minimistagionali fissati e ribaditi anche da Pavel Nedved ai microfoni della TV.@stefanodiscreti