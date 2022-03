Disfatta bianconera



Finisce malissimo il percorso della Juventus bis di Massimiliano Allegri in Champions League, letteralmente umiliati dalla settima in classifica del campionato spagnolo.

Non il Real Madrid, non l’Atletico Madrid, non il Barcellona. La Juve perde per 3 reti a 0 contro il Villareal di Emery. Una vera disfatta.

La conferma, semmai ve ne fosse ancora bisogno, che con la mentalità difensiva e il tipo di gioco all’italiana, ovvero il prima di tutto non prenderle, non si fa strada in Europa e si corre solo il rischio di imbeccare in serate così pessime, per certi versi tragiche, alla prima svolta in negativo.



Primo tempo sfortunato



E dire che nel corso del primo tempo la Vecchia Signora aveva attaccato sin dal calcio di inizio, come già era successo nella gara di andata in Spagna quando lì addirittura arrivò il gol del vantaggio di Vlahovic dopo pochi secondi.

Questa volta, la grande mole di occasioni da gol create non è stata invece concretizzata in primis dall’attaccante serbo e la squadra di Allegri si è ritrovata a rientrare negli spogliatoi sullo 0 a 0.



Secondo tempo indecente



Cosa ha detto il mister toscano alla squadra durante l’intervallo non è cosa di nostra conoscenza, di sicuro però nel secondo tempo è entrata in campo una compagine timorosa, impaurita, che sembrava quasi puntasse il tutto per tutto ai supplementari o ai rigori a meno di trovare, in una giocata singola di un campione o in una sostituzione giusta al momento giusto, la svolta.

Ed invece i cambi giusti li ha azzeccati Emery, spaccando la partita.

L’ingenuità di Rugani che ha portato al Var per l’assegnazione del primo rigore della serata è stata solo l’apripista di quella che poi si è trasformata in una discesa libera tragica, una vera caduta "fantozziana".

Una delle peggiori sconfitte di sempre della Juventus in Champions League. Un secondo tempo davvero indecente.

Perché un conto è perdere con 3 gol di scarto in casa contro il Bayern Monaco o il Real Madrid ed un altro è farlo contro, con tutto il rispetto della squadra avversaria, il Villareal settimo in classifica nella Liga.

Una sconfitta talmente pesante, da far pensare o chiedere in massa a caldo sui social ma anche allo stadio le dimissioni immediate di Allegri, il vero sconfitto della serata.

Ancora una volta di più, anche più del post eliminazione con l’Ajax, il suo calcio “corto muso” viene certificato totalmente superato in Europa, antico, non più proponibile a certi livelli.

A suo tempo quell’eliminazione passata alla storia per il gesto di stizza di Ronaldo verso la panchina costò il posto al tecnico bianconero.

Oggi forte del suo contratto blindatissimo è difficile ipotizzare un esito simile ma è solo la durata e l’importo oneroso del rapporto a garantirgli la permanenza certa sulla panchina juventina perché i risultati ottenuti dal suo ritorno in bianconero ad oggi non meriterebbero assolutamente conferma.

Diciamolo chiaramente, al suo posto, Sarri e Pirlo sarebbero già stati esonerati, senza se senza ma.

@stefanodiscreti