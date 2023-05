In questo Juvemania torniamo su Juve-Lecce, una partita double face. I bianconeri potevano tranquillamente chiuderla nel primo tempo ed è stato annullato un gol dal solito burocratico e disumano VAR che ha anche dato contro la squadra di Allegri un rigore che grida vendetta. Ormai il VAR è uno strumento in mano agli arbitri per lavarsi la coscienza. Comunque la Juve ha vinto, bene nel primo tempo ma molto male nel secondo tempo. La solita Juve, ma in casa propria e davanti al suo pubblico, contro il Lecce può giocare così?



Ma andiamo anche sui cinguettii di Lapo Elkann su Twitter, ormai frequenti e abitudinari. Per lui la Juve ha perso tanto dopo l'addio di Marotta e invoca persone figure forti e capaci del mondo del calcio per riportare in alto la Juve. Su questo ha ragione, perché nella società attuale mancano figure che capiscano di calcio e infatti è stato rimandato tutto ad Allegri. Serve un direttore sportivo. Bisogna rivedere l'organigramma e su questo Lapo ha ragione. Ma Marotta? Non è che l'Inter abbia brillato in maniera particolare: può chiudere con Dybala e prende Lukaku, che finora è stato un flop; vuole prendere Bremer ma perde Skriniar; rinnova Inzaghi pur non essendone pienamente convinto. Questo è Marotta, lo rivogliamo?



Lapo parla anche della Superlega e critica la tattica del cugino Andrea Agnelli. Su questo ha ragione, non si fa una congiura al buio, senza sapere chi viene dietro. Infine Lapo Elkann torna anche su Allegri, avallando le forti critiche di un tifoso...