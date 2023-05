La Juventus dopo l’uscita di Marotta a perso TANTO a mio parere ci vogliano oltre chi c’è oggi figure forti e capaci del mondo del calcio che è un mondo tutto suo. Se no è impensabile di riportare la JUVENTUS hai più alti livelli questo per me è un dato di fatto . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 3, 2023

. Il fratello di John Elkann parla sui social da tifoso e spiega come dall'addio del dirigente, oggi amministratore delegato dell'Inter, laabbia perso molto: "La Juventus dopo l’uscita di Marotta ha perso TANTO. A mio parere ci vogliano oltre chi c’è oggi figure forti e capaci del mondo del calcio che è un mondo tutto suo. Se no è impensabile di riportare la JUVENTUS ai più alti livelli questo per me è un dato di fatto".E ancora: "Intendo che dopo di lui sono arrivate le difficoltà e ci vuole gente seria come lui che capisca di calcio al momento giusto per rilanciare la JUVENTUS quando il momento sarà e spero da tifoso a breve".A chi critica la possibilità di richiamare Marotta, Lapo Elkann risponde: "Intendo Marotta o persone di spessore come lui che capiscano di calcio. Basta polemiche io sto semplicemente dicendo che abbiamo sbagliato a mandarlo via a mio parere e se si voleva fare la Superlega ci volevano molte più squadre dentro in primis ed il tutto fatto apertamente con discussioni costruttive senza andare in guerra al sistema questa è la mia umile opinione".