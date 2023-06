Il fantamercato è partito: Frattesi, Zaniolo, ancora Milinkovic Savic… Bisognerebbe però lasciar perdere le figurine e ragionare in maniera concreta, ovvero dire ai tifosi cosa può davvero fare quest'estate la Juventus sul mercato.



Iniziando dalla UEFA e da quel settlement agreement che non era stato rispettato dalla precedente dirigenza bianconera e che è tornato in discussione, oltre a possibili squalifiche e multe per la vicenda Prisma. Se a Nyon saranno clementi, si comporteranno come avvenuto col Milan ai tempi di Fassone: multa o squalifica (o tutte e due) accompagnata da un settlement uguale più elastico e che permetterebbe alla Juventus di rimettere i conti a posto in un paio di stagione e fare mercato, ovviamente facendo anche cassa con gli esuberi e qualche big.



In caso contrario, verrebbe confermato il precedente accordo e alla Juve sarebbe consentito nel 2023 uno sforamento di soli 60 milioni (al momento è di 190) limitando al massimo gli acquisti nel mercato estivo. Dipende tutto da cosa deciderà Nyon, da dove - al momento - non arrivano segnali. Nel frattempo Manna dovrà piazzare al meglio Arthur, McKennie e Zakaria.