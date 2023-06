, solo il tecnico che andrà in vacanza, dai suoi cavalli.Ora, è inutile far congetture sullesue dichiarazioni: ma, chiariamo, non mi piace Allegri, ieri abbiamo giocato in maniera orrenda. È un tecnico esperto ma preistorico, sarei solo che contento se se ne andasse. Ma proviamo a ragionare sulle voci: mai avute su un suo possibile allontanamento da parte della società. Certo, è una storia vecchia su che Europa meritasse la Juve in questa stagione...Ma pensiamo alla rabbia di Allegri. Era arrabbiato anche per questo, per il mancato accesso tra Champions ed Europa League.. Ma è normale, ogni volta che torna Allegri c’è qualche frattura, come con Paratici e Nedved.Ma veramente una persona può accettare un incarico a interim? Se ha deciso di prendere Manna – vice di Cherubini - rimarrà lui. Evidentemente Guintoli resterà a Napoli e verrà il prossimo anno, pur riconoscendo che lui sia la persona giusta per la Juve. E sarebbe una vittoria per Allegri, a cui lo stesso Giuntoli non piaceUna grande vittoria per il mister che rafforzerebbe la sua forza.ùStop. Inoltre, lo stesso mister livornese ha dichiarato che non c’è alcuna trattativa per risolvere il contratto. Ma poi, la dirigenza, al massimo, lo incontrerebbe per spalmare il suo ingaggio, non per pagarlo così tanto con una buonuscita e allontanarlo.