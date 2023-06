Perché ha giocato in un campionato meno competitivo del nostro? Ammesso che sia vero, e ne dubito, in stagione ha fatto 26 presenze, realizzandoPerché costa tanto? E' vero, ha un ingaggio di nove milioni di euro, ma se è per questoE' di proprietà del Paris Saint-Germain e non credo proprio che sia un calciatore che rientra nelle idee di gioco di Luis Enrique. Dunque o lo svendono o lo regalano, magari trattando la risoluzione del contratto. Ipotesi: un paio di milioni li mette il Paris, sei o sette li aggiunge chi lo vuole e porteresti a casa un calciatore motivato a far meglio della sua prima parte di carriera.Certo, i colleghi di Calciomercato.com, cioè questo sito, mi hanno avvisato: Icardi non è un'operazione da inizio mercato, ma, casomai, da fine dei giochi. Probabile. Tuttaviae guadagnare al più presto la taverna delle bassezze.