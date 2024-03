Juvemania: Allegri faccia un passo indietro, Giuntoli studia il futuro

Marcello Chirico

Vigilia di Napoli-Juventus, partita sempre da sold out nonostante le posizioni deficitarie in classifica delle 2 squadre (quella dei partenopei soprattutto), ma per i napoletani resta lo stesso la gara dell'anno. Quindi complicata anche per i bianconeri, soprattutto alla luce delle pesanti defezioni in rosa. Allegri ha detto che si può sopperire con Alcaraz, Miretti e Nonge, ma lo sa pure lui che togliere da questa squadra Rabiot e McKennie significa abbassare ulteriormente la qualità dell'organico, di per se già non eccelso. La squadra ha inoltre palesato negli ultimi match problemi in fase difensiva, quella su cui Allegri aveva insistito e per certi versi migliorato nei mesi precedenti, ma quei problemi si sono ripresentati e questo preoccupa l'allenatore ("bisogna fare meno errori", si è augurato).



In conferenza, però, si è inevitabilmente tornati a parlare del contratto di Allegri. Perché, aldilà delle conferme d'ufficio, alla Juventus stanno davvero ragionando su un futuro senza il tecnico livornese. E il primo a volerlo è proprio Giuntoli, la cui missione è quella di costruire la Juventus del futuro e finora - per problemi di bilancio - non ha potuto fare nulla. Vero che Allegri può contare sul sostegno di Elkann, ma va anche detto che all'interno della famiglia Agnelli quello che più lo ha voluto e difeso era stato Andrea. Elkann ha preso Giuntoli come DS, ma sarebbe stato un acquisto inutile se non gli si venisse consentito di lavorare come vorrebbe, e cioè poter allestire una nuova Juve con Thiago Motta in panchina (il preferito).



Tutto questo Allegri lo sa, e proprio per questo - a propria autodifesa - non fa che ripetere ad ogni conferenza stampa di avere ancora un contratto di 1 anno. Come dire: sediamoci pure a discutere, ma sappiate che se decidete di liberarvi di me dovrete pagarmi quanto ancora mi spetta. Un canovaccio già visto.



Però Allegri, se la dirigenza bianconera dovesse comunicargli di avere altre intenzioni, dovrebbe stavolta fare un passo indietro, e non bloccare le scelte della società soltanto per una ripicca verso chi non lo vuole più.



Tornando a Napoli-Juve di domani sera, e dopo aver visto il disastro compiuto da Di Bello in Lazio- Milan, la preoccupazione maggiore riguarda il varista Irrati. Viene sempre presentato dall'AIA come "il migliore in assoluto" ma noi ci ricordiamo le sue tante decisioni discutibili prese proprio al Var , e quindi la speranza è che non sia proprio lui a "complicare" ulteriormente una partita già difficile.