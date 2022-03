Una Juventus in grandissima emergenza esce indenne da Firenze e ipoteca la finale di Coppa Italia grazie all’autogol di Venuti in Zona Cesarini che regala alla squadra bianconera un’inaspettata, quanto fortunosa, vittoria.E’ stata davvero una sofferenza, dall’inizio alla fine. L’ennesima prestazione di gioco sottotono da parte dei bianconeri, ma stavolta assolutamente giustificata. Erano davvero troppe le assenze in casa Juve stavolta per poter chiedere di più.La prima volta da ex di Vlahovic a Firenze verrà ricordata più per l’accoglienza ostile dei tifosi viola che per le prodezze balistiche del serbo.Non è stato assolutamente facile per il neo attaccante bianconero soprattutto alla luce delle pochissime occasioni da gol create. La squadra di Allegri ha puntato tutto sulla difesa, facendo emergere tra i migliori ancora una volta De Ligt, in versione muro invalicabile.Aver vinto questa partita, in queste condizioni, è sicuramente esplicativo dell’ottimo momento di forma che sta attraversando la compagine di Allegri.Un periodo in cui, nonostante gli infortuni a ripetizione, la squadra sta lentamente recuperando il terreno perso in campionato nonché acquisendo sicurezza ed autostima anche nelle competizioni ad eliminazione diretta. Bene così.L’obiettivo della Vecchia Signora adesso è quello di cercare di recuperare il prima possibile i tantissimi giocatori infortunati per provare a disputare una seconda parte di stagione ai livelli che tutti si aspettavano sin dal momento del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve.La strada intrapresa sembra finalmente quella giusta ma per provare a vincere qualcosa di importante non si potrà assolutamente fare a meno del recupero dei tanti assenti che hanno condizionato in maniera decisiva anche la gara di andata di Coppa Italia.La doppia sfida di Serie A delle prossime settimane, Spezia prima e Sampdoria poi, ci dirà se la squadra bianconera può davvero tornare a sognare anche in Campionato o se l’inizio ad handicap ha creato un vuoto incolmabile nell’immediato per il torneo in corso.Di certo, a prescindere dalla prestazione contro la Fiorentina, l’arrivo di Vlahovic ha cambiato la squadra che appare ormai sempre più tranquilla e sicura dei propri mezzi anche quando, come in occasione della sfida contro la compagine di Italiano, partiva con i favori del pronostico assolutamente contrari.@stefanodiscreti