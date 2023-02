La parola chiave è "imbarazzo": il Nantes e l'Europa League per mettere in imbarazzo la UEFA, che in caso di vittoria bianconera si troverebbe a prendere una decisione scomoda sull'esclusione o meno di Madama. Ma mettere in imbarazzo anche il CONI, che vorrebbe salvarsi con l'autosospensione di Sandulli, ma che potrà essere pulito solo con l'espulsione di tutti coloro che hanno visto pubblicate sui social tutte le loro zingarate sulla Juventus. Intervenga dunque il presidente Malagò.