Al ritorno sarà dura



Una bella partita, equilibrata, combattuta, in bilico fino alla fine.

Decisamente un degno quarto di finale di Champions League.

L’Ajax ha confermato a tutti di non esser arrivato così avanti nella competizione per caso, anzi, dopo la clamorosa impresa ai danni del Real Madrid negli ottavi, i ragazzi olandesi hanno acquisito ulteriore convinzione nei propri mezzi.

La Juventus, dal canto suo, ha evitato di ribadire la prestazione negativa andata in scena nella precedente trasferta europea al Wanda Metropolitano, dimostrando di aver fatto tesoro degli errori commessi in passato.

Bene Bentancur, finalmente tornato ai livelli di inizio stagione.

Benissimo Rugani, probabilmente il giocatore più atteso in assoluto, che chiamato nell’impossibile (o quasi) compito di sostituire capitan Chiellini senza farlo rimpiangere ha disputato una delle sue più belle partite di sempre in maglia bianconera.

Al gol di Cristiano Ronaldo (sempre lui) proprio all’ultima azione del primo tempo ha risposto Neres, alla prima azione del secondo tempo. Cancelo, gioie e dolori



Comun denominatore di entrambe le reti segnate nel corso della sfida è stato Cancelo.

Devastante e geniale nell’assist che ha portato CR7 a celebrare al meglio il suo rientro in squadra con l’ennesimo gol internazionale.

Imbarazzante e scordinato in fase difensiva contro Neres al rientro dagli spogliatoi.

Ingenuità, quest’ultima, costata assai cara alla Juventus che in pratica non ha avuto nemmeno un minuto di tempo per provare a gestire la gara in vantaggio giocando di rimessa alla ricerca del raddoppio.

Un vero peccato, così come grida vendetta il palo colpito nel finale da un frizzante Douglas Costa, finalmente al suo rientro in campo.

L’esterno brasiliano potrebbe davvero essere il giocatore decisivo della Vecchia Signora nel finale di stagione, soprattutto in Champions League.

Il suo ingresso in campo ha riportato, in pratica, la squadra bianconera a giocare in 11.



Mandzukic imbarazzante, ma perché continua a giocare sempre?



Eh si perché, prima dell’ingresso del brasiliano al 15’ del secondo tempo la Juventus ha praticamente giocato in 10 per oltre un’ora.

Inguardabile la prestazione di Mandzukic, sempre più in caduta libera.

Una performance davvero imbarazzante, l’ennesima di un 2019 disputato totalmente sottotono.

Ci si domanda allora perché con un Kean in stato di grazia, un Douglas Costa scalpitante in panchina e un Dybala sempre più relegato ai margini, il numero 17 bianconero continui a ricevere sempre una maglia da titolare da Allegri, quando ormai le prestazioni dell'attaccante croato degli ultimi mesi ne giustificherebbero ampiamente il “parcheggio” in panchina. Resta davvero un mistero.

Al posto di Allegri però, nella decisiva sfida di ritorno tra una settimana contro i terribili ragazzi di Ten Hag, ci penserei non una ma un milione di volte prima di schierarlo nuovamente dall’inizio.

@stefanodiscreti