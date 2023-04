Torna l’appuntamento con la rubrica Juvemania. Oggi nel focus mettiamo l’arbitraggio di Lazio-Juve. Pur con una prestazione non perfetta dei bianconeri, è la spinta di Milinkovic-Savic su Alex Sandro a far discutere. Il fallo live non sembrava netto ma al replay lo è. Le domande sono due, visto che anche per Sarri si trattava di fallo: “Quale regolamento utilizza l’Aia? E l’espertissimo Irrati al Var cosa faceva?".