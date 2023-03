Torniamo a parlare del, ma non quello di domenica scorsa. Quello l’abbiamo quasi esaurito, anche se per 20 anni ci ricorderanno il fallo di mano di, di Vlahovic o nemmeno sappiamo più di chi. Parliamo di Serie A femminile e del derby d’Italia vinto 3-1,Sunon ho la certezza nemmeno io, ma la Juve vinceva 2-1, non so se l’Inter avrebbe pareggiato. Sull’1-0 di, i siti e i giornali fanno vedere un frame e quindi i social hanno cominciato a parlare di fallo di mano. Ma non è proprio così, era un caso di pallone improvviso, tant’è che la Sembrandt il braccio lo tira via.. E poi, c’è un’immagine che a noi non è sfuggita: quando parte l’angolo di Caruso, il pallone è già dentro prima del tocco della giocatrice dell’Inter. Ma di questo non parla nessuno, perché ha vinto la Juve…Nell’intervista ufficiale a fine partita, dice "Non voglio commentare episodi arbitrali". Le hanno messo in bocca altro. Il casino c’è perché vince la Juve, anche se molta responsabilità ultimamente ce l’hanno gli arbitri.Ma perché viene fuori casino ogni volta che c’è un derby d’Italia? Perché l’Inter perde, quando l’Inter vince avete mai sentito polemiche?. Quel fallo lo vedono solo gli juventini, gli altri non se lo vogliono nemmeno ricordare… Andiamo sul recente. Coppa Italia, nell’ultima finale Brozovic doveva essere espulso per doppio giallo. La Juve era in vantaggio, ma quell’episodio non viene ricordato. E poi, il fallo di rigore su Lautaro, che si sgambetta da solo… Lautaro è sempre molto furbo e geniale.E poi, la partita di ritorno dell’anno scorso.. Stessa zolla di terreno, nulla…non si nota, non è chiaro ed è sempre così. Se vince l’Inter tutti zitti, se vince la Juve ruba.