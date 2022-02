Un esordio così probabilmente nemmeno Dusan Vlahovic l’aveva sognato, in gol dopo soli 32 secondi di gioco con una prodezza di destro a dimostrare a tutti di essere un campione completo, un vero uomo reparto.La differenza tra la scialba Juve della prima parte di stagione e quella che sembra invece aver cambiato marcia, pur se con qualche “folle” di troppo preso, è tutta nel suo acquisto nel mercato di riparazione.Con questo Vlahovic nulla diventa impossibile in casa Juventus.Peccato però non aver saputo capitalizzare al massimo la prodezza dell’attaccante serbo, soprattutto in termini di atteggiamento della gara.Avendo colpito a freddo il Villarreal ci si aspettava sicuramente più coraggio nella ricerca del KO ed invece la formazione di Allegri è sembrata quasi accontentarsi arretrando sin troppo il baricentro della squadra e consentendo alla compagine di Emery di piazzare il colpo del pareggio nel secondo tempo, sfruttando al massimo un errore di posizionamento di De Ligt ed un mancato ripiegamento di Rabiot.Un Rabiot risultato ancora una volta il peggiore in campo tra i bianconeri.Tra l’altro stavolta è stato pure graziato dall’arbitro perché il suo intervento falloso, di rabbia e frustrazione, meritava sicuramente il cartellino rosso.Ovviamente se la Juventus sarà costretta a giocarsi la qualificazione praticamente in uno spareggio, come una finale, in casa a Torino non è chiaramente solo colpa di Rabiot, però lui davvero ci ha messo davvero del suo per esser ancora una volta un fattore negativo.E che ne sarà adesso del già poco competitivo centrocampo bianconero dopo l’infortunio serio di McKennie che lo terrà lontano dai campi almeno per un paio di mesi?Peccato, perché il centrocampista americano in questa rosa era praticamente l’unica mezzala a trovare la via del gol con regolarità.Sicuramente bisognerà accelerare ancora di più l’inserimento di Zakaria in prima squadra, dopo esser rimasto fuori dagli 11 titolari anche questa volta., ma anche di correre sempre il rischio di non vincere contro nessuno anche quando tutto lascerebbe pensare ad una gara in discesa. La discontinuità devastante di questa stagione poco più che mediocre sino ad ora continua. Per riprendersi almeno la sufficienza bisognerà tirare fuori una grande prestazione al ritorno ma contro questo Villarreal nulla è scontato.@stefanodiscreti