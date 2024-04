Juventus, 30 milioni dalla Premier per Huijsen: la risposta del giocatore

17 minuti fa



Il mercato incombe e il Newcastle guarda ancora alla Serie A. Secondo il Daily Mirror, i bianconeri sono pronti a sbordare 30 milioni di euro per il 19enne difensore centrale della Juventus Dean Huijsen, oggi in prestito alla Roma. Gli inglesi hanno perso per infortunio Sven Botman e Jamaal Lascelles e vogliono mettere una pezza alla situazione.



FUTURO - C'è pero da convincere il ragazzo. Huijsen infatti pare voglia giocarsi le sue chance a Torino, conscio di potersi prendere un ruolo da protagonista già dalla prossima stagione.