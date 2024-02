JUVENTUS, 4 ANNI DI SQUALIFICA A POGBA PER DOPING

Quattro anni di squalifica per Paul Pogba. E’ questa la sanzione determinata dal Tribunale Nazionale Antidoping al centrocampista della Juventus per l’assunzione di un derivato del testosterone in occasione di un controllo dello scorso 20 agosto dopo la partita di campionato contro l’Udinese. La positività era stata confermata pure dall’esito delle controanalisi del 6 ottobre scorso.



PENA MASSIMA - Per Pogba è stata accolta la richiesta della Procura Federale ed è applicata la misura più severa, in quanto il giocatore francese e chi lo ha assistito hanno preferito non provare a raggiungere un’intesa con lo controparte, che avrebbe aumentato le possibilità di ottenere uno sconto e ridurre la squalifica della metà. Una soluzione che appariva obbligata dopo il no giunto dalla Wada all’ipotesi dell’udienza unica presso il TAS di Losanna. La scelta dei difensori del calciatore classe ‘93 di non cercare il patteggiamento sarebbe stata dettata dal tentativo di dimostrare la buona fede di Pogba nell’aver assunto involontariamente un integratore a base di testosterone durante il periodo di preparazione estiva.



FINE DELLA STORIA? - Il giocatore è legato contrattualmente alla Juventus fino a giugno 2026 ma, subito dopo la comunicazione della sospensione cautelare stabilita in occasione della prima notifica di positività, il suo stipendio era stato congelato con effetto immediato dalla società bianconera, portandolo al minimo sindacale di circa 2000 euro netti al mese. Inoltre in tutto questo periodo Pogba non ha potuto allenarsi col resto dei compagni e non ha potuto avere contatti con altri tesserati. Si attendono ora i prossimi passi ufficiali del club bianconero, che potrebbe decidere di procedere alla rescissione per giusta causa del contratto, per effetto della squalifica comminata nei confronti del suo calciatore.