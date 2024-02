Napoli-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Napoli-Juventus sarà uno dei match clou della 27ª giornata di Serie A. Fischio d'inizio della gara previsto per domenica 3 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Situazioni di classifica diverse per le due squadre, con la Juve che vede allontanarsi l'Inter 12 punti più lontana ma allo stesso tempo mantiene ben saldo il secondo posto, invece il Napoli deve lottare strenuamente per cercare di centrare la zona Champions che oggi appare complicata da raggiungere. Gli azzurri sono reduci dal netto 6-1 conquistato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Juve ha ritrovato la vittoria, in extremis, contro il Frosinone nell'ultimo turno di campionato.- Francesco Calzona ha ritrovato la coppia più importante, quella composta da Osimhen e Kvaratskhelia (rispettivamente tripletta e doppietta a Reggio Emilia) e quasi sicuramente dovrà rinunciare contro la Juve agli infortunati Ngonge e Cajuste. Certe le assenze per Max Allegri di due titolari, ovvero McKennie e Rabiot. Entrambi infortunati contro il Frosinone, lo statunitense ha subito una lussazione alla spalla sinistra e il francese una lussazione al dito del piede destro. Trapela cauto ottimismo per il recupero di Danilo, che sarà osservato di giorno in giorno.- Napoli-Juventus, calcio d'inizio alle ore 20:45 di domenica 3 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona, sarà trasmetta in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.PROBABILI FORMAZIONI(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.