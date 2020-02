Lione doveva essere una passeggiata per la Juventus che, invece, è tornata a casa con la sconfitta per 1 a 0. Il discorso qualificazione resta apertissimo – specie considerando che il ritorno si giocherà allo Stadium – ma getta non poche ombre sul cammino dei bianconeri in questa fase così decisiva della stagione. Il passaggio ai quarti non è in discussione per gli esperti, la squadra di Sarri infatti al momento è nettamente favorita per la vittoria del secondo round, a 1.36 contro il 9.00 dell’impresa francese. Anche le quote sul passaggio turno sono tutte a favore dei bianconeri, a 1.65, con il Lione ai quarti che si gioca a 2.25. La strada per la vittoria della Coppa che la Juve insegue ormai da anni, si fa invece più in salita e passa da 9.00 a 12.00. La sconfitta con il Lione in Champions però, unita al pareggio in extremis in Coppa Italia con il Milan, e al fatto che Lazio e Inter siano avversarie agguerritissime nella lotta scudetto, rende l’ambiente meno ottimista del solito tanto che anche i bookmaker aprono alla possibilità che la Juventus, a fine stagione, non vinca nulla. Per ora i bianconeri sono ancora in lotta su tutti e tre i fronti ma l’idea che quest’anno non vincano titoli – spezzando il dominio degli ultimi 8 anni – è proposta a 4.00.