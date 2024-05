Juventus, accordo di massima con Di Lorenzo: il Napoli pensa a Chiesa, tutta la verità

Il terzino destro del Napoli ha deciso di lasciare la squadra azzurra e le ultime dichiarazioni fornite dall’agente Giuffredi non fanno altro che confermare le sensazioni di rottura insanabile che si sono create con la piazza e con la dirigenza azzurra.e del tifo napoletano, preferendo la via dell’addio e la possibilità di sondare un futuro in Italia lontano dal capoluogo campano.

AG. DI LORENZO: "IMPRESCINDIBILE PER CONTE? AVREBBERO DOVUTO PENSARCI PRIMA"

con offerte cash (è possibile, infatti, l’inserimento di contropartite come Rugani, Perin o Kean) e che, inoltre, non coincide con i pensieri dalla Continassa. La Vecchia Signora valuta diversamente il laterale azzurro, ma sarà estremamente complicato abbassare tale prezzo, considerato assolutamente come una cifra minima e irrisoria dall’istrionico presidente del Napoli per le qualità dimostrate in questi anni dal proprio capitano.

, che avrebbe dato il via libera alla trattativa con la Juventus, accettando, almeno verbalmente, le prime condizioni poste dalla società piemontese.(Inter, che pensa a Di Lorenzo in caso di addio a Dumfries, in primis, ma anche Roma e Milan, oltre ad alcuni sondaggi provenienti da Spagna e Inghilterra),– per portare a Torino il giocatore -, un’operazione non semplice da portare a termine. Intanto, il patron azzurro sta pensando di sfruttare la frustrazione del suo capitano per rinforzare la propria rosa per il Antonio Conte e per la prossima stagione, la prima senza Europa da 15 anni a questa parte.

GIUNTOLI VUOLE DI LORENZO: C'E' IL PREZZO

, come riportato da La Stampa. Il classe '97 non viene ritenuto incedibile dalla Vecchia Signora, visto anche un rinnovo che continua a non arrivare (, allungando la scadenza al 2026, per avere più forza sul mercato,), mentre il capitano azzurro - come già sottolineato - è in rotta con la società di De Laurentiis. Eventualmente, è chiaro che sarà necessario aggiungere una somma cash a favore della Juventus, vista l’alta valutazione che il club bianconero ha del proprio esterno offensivo.(dato il possibile addio di Kvaratskhelia, con il Paris Saint-Germain che ha messo sul piatto 100 milioni di euro per il suo cartellino),La situazione si aggiornerà nel corso dei prossimi giorni, con Di Lorenzo, il Napoli e la Juventus che valuteranno la miglior opzione possibile per il futuro.

AG. KVARATSKHELIA: "C'E' L'OFFERTA DEL PSG"

, ormai promesso sposo del Napoli per raccogliere l'eredità di Francesco Calzona e avviare il progetto tecnico di rinascita di una squadra che ha concluso il campionato al decimo posto e fuori da ogni competizione continentale.e di non sacrificare altri top player della rosa partenopea oltre ad Osimhen: tra questi figurano anche Di Lorenzo e Kvaratskhelia, ma tutto è ancora fortemente in bilico.