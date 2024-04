Juventus, ag. Alcaraz: 'Felice in caso di nuovo prestito'

, agente di, parla in esclusiva a TuttoJuve.com del suo assistito, centrocampista"L'obiettivo è quello di essere in grado di giocare il maggior numero di partite possibili, per aiutare la squadra a continuare a crescere"."Mi racconta che sta bene, è felice di esser qui e si sente davvero a suo agio".

"Si è infortunato proprio quando aveva iniziato a trovare continuità, la lesione muscolare non succedeva da due anni e mezzo. Questo gli ha tolto minutaggio. E ora che si è ben ripreso, sta aggiungendo di nuovo minuti nelle gambe con lo scopo di guadagnare un posto in squadra e aiutare, come già dicevo, a raggiungere gli obiettivi prefissati"."La Juventus è un club molto serio, di tradizione, e con una grande tifoseria. Non hanno esitato nel momento in cui siamo stati contattati e hanno fatto progressi costanti. Quest'ultimo aspetto è stato determinante".

"Non posso fornire dettagli sul contratto che è stato sottoscritto, ma posso dire che maggiori saranno le presenze e più i valori diminuiranno"."Non ho ancora notizie sul futuro di Charly, la Juve è impegnata a terminare bene la stagione e a raggiungere i suoi traguardi. Questo sarà un argomento da trattare prossimamente"

"Sarà sempre felice, è molto orgoglioso dell'interesse del club e del progetto di cui fa parte".