L'intenzione sembra essere quella di "blindarlo". Dopo l'esordio in Champions League contro la Dinamo Kiev, Radu Dragusin potrebbe diventare una presenza fissa nella difesa della Juventus. Secondo Calciomercato.it, infatti, sta proseguendo spedita la trattativa per il prolungamento del suo contratto, in scadenza nel giugno 2021, tanto che la società bianconera avrebbe già avuto diversi contatti con il suo agente. Titolare con l'U23, il 18enne romeno potrebbe tornare presto utile anche alla prima squadra, seguendo le orme di Frabotta e Portanova.