È arrivato il momento di aggiungere all'elenco, e di specificarne le differenze a prescindere dalla pregevole doppietta realizzata contro la. È un anno intero che sta lasciando tutti a bocca aperta, non scopriamo certo l'acqua calda. Semmai, l'analizziamo meglio. Come quei tizi che riconoscono la marca di una bottiglia d'acqua naturale al primo sorso. Ebbene con Calafiori non stiamo parlando esattamente dello stesso fenomeno di Martinez Quarta, sebbene Calafiori sia a tutti gli effetti un centrale come Quarta, e come Quarta venga collocato in una difesa a quattro dal suo allenatore. Nella parte di approfondimento risulteranno più chiare queste affermazioni. Ancora diversa l'interpretazione di uno unnell'Inter, i quali, giocando a tre, raccolgono l'eredità sperimentale die la completano nell'evoluzione di Simoneaggiungendo tecnica e palleggio. Ma. Sembra effettivamente il più '' dei centrali. O almeno questo è il segnale luminoso che ci arriva dalla lente caleidoscopica del gioco di

Calafiori d’altra parte è forse la figura in cui si concentra maggiormente “il verbo” di Thiago. Se lo osserviamo in azione, possiamo notare una chiave di lettura molto importante: il concetto della. In altre parole: quando Calafiori effettua un movimento come quello che vedete nell’immagine sopra, in fase di costruzione, cioè quando si stacca dalla linea dei costruttori per andare a offrire al compagno in possesso del pallone un vertice e generare in questo modo superiorità numerica locale, o anche solo una linea di passaggio diagonale, Calafiori non sta ancora facendo nulla di nuovo. Lo abbiamo già visto fare ad altri. È che magari gli altri si fermano a questo.

Se sale in posizione fra i centrocampisti in una struttura di possesso, si comporta come tale a tutti gli effetti. Fino in fondo oserei dire, assumendo le sfumature di smarcamento tipiche del centrocampista. Per volerla nel traffico, senza alcuna remora “da difensore”. Èallo stato puro.Per questo è molto più che un centrale box to box alla Quarta. Il difensore della Fiorentina si sgancia prevalentemente senza palla. Calafiori invece, oltre a inserirsi con effetto sorpresa, porta superiorità numeriche in giro per il campo, persino sulla trequarti avversaria.Diventain grado di rompere una linea di contrapposizione, andando a scovare gli spazi utili. Per palleggiare ma anche per l’affondo palla al piede.

Come in questo caso, ad esempio, nel quale (insisto) rimanendo ad altezza centrocampisti nello spazio fra attacco e mediana bianconera si converte in percussore palla al piede. Vede il varco eccessivamente aperto tra Rabiot e Locatelli e si incunea per poi arrivare a chiedere l’uno due al limite dell’area avversaria, costringendo Bremer a spezzare la linea dei difensori.Calafiori che poi è anche quello dei cambi di gioco col mancino alla Bastoni…Detto ciò il centrale di Thiago Motta è anche molto forte neicome l’anticipo, o gli intercetti. Ne sa qualcosa Vlahovic che lunedì sera è uscito dal campo mogio mogio dopo questo errore.

Una sponda telefonata che l’attento centrale del Bologna ha intuito immediatamente e intercettato, leggendo per tempo la giocata a tre Bremer-Vlahovic-Alcaraz. Ma ancora una volta, la parola d’ordine è una sola:Che si traducono in movimenti e gesti tecnici. Dall’intercetto al pallonetto su Szczesny, passando per questa sovrapposizione centrale su Urbanski ad attaccare il buco nella difesa di Montero.