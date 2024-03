Felipe Anderson, i giorni chiave per il futuro: la sorella parla con Lotito, la Juventus aspetta una risposta

Redazione CM

Il futuro di Felipe Anderson si scrive in questi giorni. Quelli che dovrebbero vedere l'attaccante brasiliano prendere una decisione, anzi una doppia decisione. Sulla proposta della Juventus e su quella della Lazio. La sorella-agente Juliana Gomes in questi giorni è proprio protagonista di nuovi incontri con la dirigenza biancoceleste e Claudio Lotito, forse decisivi per capire come e se continuare la propria avventura nella Lazio, considerando come la trattativa tra un abboccamento e una proposta reale sia iniziata ormai la scorsa estate. A mancare è la fumata bianca, quando si avvicina il 30 giugno e con esso anche la scadenza di contratto, con l'aspetto economico che a questo punto appare quasi marginale se è vero che l'ingaggio pensato nella Capitale per trattenere Felipe Anderson sia almeno uguale a quello proposto dalla Juventus: contano ambizioni, progetti, gerarchie. E il brasiliano vuole puntare a vincere qualcosa di importante, restando su palcoscenici di primo piano.



CON LA JUVE – Sono giorni decisivi quindi, almeno sul fronte Felipe Anderson-Lazio. Mentre la Juve rimane la principale alternativa nel caso in cui il brasiliano decidesse di salutare a fine stagione, ponendo così la parola fine sul suo secondo ciclo in biancoceleste. La sua mossa, d'altronde, il club bianconero l'ha già fatta da qualche settimana. Diversi i contatti con Juliana Gomes, la coppia Cristiano Giuntoli-Giovanni Manna ha pure presentato la propria offerta durante un blitz torinese della sorella di Feilpe Anderson. Sul piatto un contratto triennale da circa 3 milioni netti a stagione, proposta presentata in tempi non sospetti e che garantisce sulla fiducia che a Torino ripongono sul brasiliano considerato come sia stata discussa in una fase della stagione che ancora non spazza i punti interrogativi sul nome del futuro allenatore (che sia o meno Max Allegri) e quindi sul castello tattico in via di definizione. Proposta ricevuta, rapporti positivi, Felipe Anderson ha quindi preso tempo per valutare anche altri interessamenti e ovviamente l'ipotesi del rinnovo di contratto con la Lazio. Sul tavolo le carte si stanno scoprendo tutte. Poi dovrà fare la sua mossa, quella definitiva.