Juventus, Alcaraz è il rinforzo scelto da Giuntoli: formula e cifre, le ultime

Redazione CM

Fino alla fine (del mercato invernale). Cristiano Giuntoli ha trovato il centrocampista offensivo che cercava per rinforzare la Juventus. Infatti il dirigente bianconero sta definendo gli ultimi dettagli della trattativa per Carlos Alcaraz.



FORMULA E CIFRE - L'argentino classe 2002 è in arrivo dal Southampton, con cui è sotto contratto fino a giugno 2028, in prestito con diritto di riscatto (senza obbligo) per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Oggi si attende il via libera definitivo per l'arrivo del calciatore in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con la Juventus.



VICINO ALL'INTER - Carlos Alcaraz (omonimo del tennista spagnolo) è arrivato in Premier League un anno fa, quando il club inglese lo ha acquistato dal Racing Club di Avellaneda per 13,5 milioni di euro, soffiandolo all'Inter che lo stava seguendo da tempo.



IL RENDIMENTO - I suoi 4 gol segnati in 18 presenze non sono però bastati per evitare la retrocessione della squadra in Championship, dove in questa stagione ha segnato altre 3 reti in 23 presenze. Il Southampton è terzo in classifica con 58 punti raccolti in 28 giornate di campionato a una sola lunghezza di distanza dal secondo posto occupato dall'Ipswich, che vorrebbe dire promozione diretta in Premier League senza passare dai play-off.