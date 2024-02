Juventus, Alex Sandro a parte: le condizioni in vista del Frosinone

Terminata la classica sessione di allenamento per la Juventus alla Continassa, in vista del match contro il Frosinone in programma domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium di Torino. Nella giornata di oggi, il difensore brasiliano Alex Sandro ha lavorato a parte per via di un affaticamento muscolare, anche se all'interno dello staff medico bianconero c'è ottimismo in vista di una sua disponibilità per il lunch match della prossima giornata.



Oltre a capitan Danilo, out per un paio di settimane per infortunio, nelle scorse ore la Juventus ha dovuto fare i conti anche con un sovraccarico muscolare ai danni di Mattia De Sciglio, col reparto difensivo che sarà quindi da monitorare in vista del Frosinone. Tuttavia, tornerà il brasiliano Bremer al centro della retroguardia, dopo aver scontato la giornata di squalifica nell'ultimo turno di Serie A.