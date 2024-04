Nel minuti finali del match contro la Lazio, il difensore brasiliano ha preso il posto di Kostic, una sostituzione che parte del pubblico sugli spalti ha mal digerito. Classe '91, il difensore brasiliano in questa Serie A ha collezionato 14 presenze in campionato, meno di 700 minuti giocati., con l'Internacional di Porto Alegre che ha già manifestato interesse nei suoi confronti."Dispiace per i fischi per Alex Sandro, ha vinto cinque Scudetti con la Juventus e. Stasera tra l'altro è entrato molto bene", ha dichiarato a Mediaset nel post-partita, tecnico della Juventus. Un rispetto, dovuto anche al fatto che. Infatti, il brasiliano si trova al 2° posto, a sole 3 presenze da una leggenda e Pallone d’Oro come Pavel Nedved.