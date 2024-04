Juventus, la vigilia della Coppa Italia: Milik out, le ultime su Alex Sandro e Alcaraz

L'allenamento dellaalla Continassa, alla vigilia del mach di domani sera contro la Lazio, nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, è terminato poco fa.e domani mattina sarà valutata la loro disponibilità per la partita di domani sera.per la sfida contro i biancoceletis di Igor Tudor arriveranno domani all'ora di pranzo, stasera è prevista una cena di gruppo, prima del consueto ritiro al JHotel, come avviene sempre alla vigilia delle partite in casa.

Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. AllegriMandas; Gila, Romagnoli, Casale; Lazzari, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile. All. TudorSecondo atto del triplice confronto previsto nel giro di pochi giorni tra le due formazioni. Dopo la sconfitta in campionato di sabato scorso, i bianconeri cercano vendetta, mentre i biancocelesti sono a caccia della seconda vittoria consecutiva sotto la guida di Tudor. La squadra di Allegri ha conquistato la semifinale grazie al rotondo successo per 4-0 sul Frosinone. La Lazio, invece, è approdata a questo turno dopo la vittoria nel derby sulla Roma per 1-0. La vincente di Juventus-Lazio affronterà in finale (in programma il 15 maggio all’Olimpico) una tra Fiorentina e Atalanta.