La Juventus vuole rifarsi il look sulle corsie laterali in vista della prossima stagione. In programma c'è una vera e propria rivoluzione sul mercato per cercare di dare una svolta dopo quest'ultima stagione piuttosto deludente. Tra i giocatori in bilico c'è anche Alex Sandro: il terzino brasiliano ha avuto alti e bassi nelle ultime stagioni tanto che Paratici sta valutando la sua cessione.C'è un nome nuovo per la fascia sinistra ed è quello di José. Classe 1995, punto fermo di Luis Enrique per la sua nazionale spagnola, Gayà è un terzino di spinta molto quotato nella Liga, tanto che sia lIl Valencia però sembra restio econsapevole del fatto che non sono arrivate aperture rispetto all'offerta per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Il giocatore è stato proposto alla Juventus nei giorni scorsi, al momento si tratta di solo di una possibilità che verrà analizzata con attenzione solo dopo la sfida cruciale contro il Milan di domenica sera. Gayà è molto attratto dalla possibilità di arrivare in Italia per vestire la maglia bianconera, il Valencia darebbe il via libera alla cessione solo dinanzi a un'offerta da almeno 25 milioni di euro.