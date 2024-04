Juventus, allarme spogliatoio: Szczesny l'ha capito, Tacconi evoca Tardelli

. Perché al netto delle colpe e degli errori di Massimiliano Allegri e della società , in campo ci vanno loro, ed èdella squadra nelle ultime nove partite, nelle quali i bianconeri hanno racimolato una vittoria e quattro pareggi, oltre a quattro sconfitte.e dava per scontata la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che adesso è stato messo in discussione.che sembrava già acquisito e che ora è stato rimesso in discussione.

della situazione, e a lanciare segnali, sono proprio i senatori della rosa bianconera, a partire da"Ognuno di noi deve farsi domande. A livello di gruppo non posso dire niente, i ragazzi si stanno allenando benissimo, hanno fame ma i risultati non arrivano. Ognuno deve fare di più, ma non ci manca la voglia di fare bene. A livello di energia il gruppo è stato carico per 6 o 7 mesi perché avevamo il sogno scudetto, abbiamo fatto bene nella prima parte della stagione, poi quando ci è scappato questo sogno abbiamo perso qualcosa. Ma questa non può essere una scusa perché fare una vittoria in 9 partite non è una cosa da Juventus".

E ancora: "Siamo la Juventus, se non credi nello scudetto non puoi giocare nella Juve. Ognuno deve imparare a gestire questa pressione, che è la cosa più bella che abbiamo nel calcio. Se non riusciamo a gestirla dobbiamo andare a giocare a calcetto, non nella Juventus".Ed è proprio questo che sembra mancare in questa Juve in questo momento, al di là dei valori tecnici e tattici. Ed è proprio, quando dice: "Noi avevamo Furino e Tardelli, oggi vedo tanti gattini". Già,calciatori con una voglia di vincere e una grinta impareggiabili:nel post partita di Lazio-Juventus...