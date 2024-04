Juventus, Allegri a Cagliari vuole blindare il posto Champions: quote da '2' contro l’ex Ranieri

17 minuti fa



Ritrovare un successo in trasferta che manca da quasi tre mesi per avvicinare l’obiettivo Champions League. La Juventus è ospite di un Cagliari in gran forma, come testimoniano i tredici punti conquistati nelle ultime otto, ma ancora in lotta per evitare la retrocessione. Nella sfida tra doppi ex, Allegri è avanti a 1,75 contro il colpo sardo – uscito solo una volta nelle ultime tredici sfide dirette – fissato tra 4,75 e 4,80. Nel mezzo, a 3,55, il pareggio, risultato ottenuto dalle due squadre nell’ultimo turno di campionato. I bianconeri – tra tutte le competizioni – hanno collezionato cinque Under 2.5 consecutivi, opzione in vantaggio anche venerdì sera, a 1,72, sull’Over 2.5 dato a 2,05, mentre c’è più equilibrio tra No Goal, in pole a 1,82 sul Goal proposto a 1,90. Per quanto riguarda i protagonisti del match, Allegri spera nel risveglio di Dusan Vlahovic, che contro il Cagliari trovò i primi gol in Serie A, primo in lavagna a 2,25, mentre si gioca a 6,50 Nicolas Viola, già a quota 5 reti in campionato, tutte da subentrato.