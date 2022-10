Andrea Agnelli ha confermato la sua fiducia a Massimiliano Allegri, nonostante una situazione ormai compromessa in Champions League e i dieci punti di distanza in campionato dalla vetta dopo solo nove giornate. Tuttavia, l’operato del tecnico bianconero sarà sotto osservazione almeno fino al 25 dicembre, con Zinedine Zidane, ammirato a Torino già da calciatore e capace di vincere tre Champions consecutive da allenatore al Real Madrid, favorito per la sostituzione a 7,50 secondo i betting analyst, in vantaggio su un altro ex giocatore bianconero, il portoghese Paulo Sousa offerto a 9. Più lontani invece Pochettino, a 16, e Tuchel, proposto a 20, entrambi liberi, con il grande ex Antonio Conte, ora al Tottenham, anche lui fissato a 20. Sale invece a 33 un’altra coppia già in passato alla guida della Juventus, formata dall’esperto Claudio Ranieri e da Andrea Pirlo, esonerato proprio per far posto ad Allegri e ora in difficoltà nella sua esperienza in Turchia.