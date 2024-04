Massimilianonon le manda a dire e, visto, con il direttore sportivo Cristianoche avrebbe già per la prossima stagione, inizia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto in merito a qualcheQueste le parole nella conferenza di oggi, pre-Cagliari: "Vista la seconda parte di stagione, rammarichi sul mercato di gennaio? Nella seconda parte dovevamo fare meglio, ma abbiamo ancora la possibilità di crescere.I "rammarichi sul mercato di gennaio", considerata la seconda parte di stagione poco positiva, hanno una valenza duplice:e coloro che invece, complici le scelte della società,anche perché non hanno avuto quasi mai la possibilità di mettersi in mostra.dice Allegri, ma in cuor suo se potesse probabilmente lo farebbe: la dimostrazione è, difensore centrale ex Milane prelevato dal Lille per una cifra complessiva di circaè l'emblema di quanto le scelte di campo da parte dell'allenatore toscano siano stateclasse 2000, profilo ideale voluto dall'ex dirigente del Napoli, per caratteristiche e futuribilità, fino a questo momento della stagione, a otto o nove partite dal termine, ha totalizzatoVero è che rientrava da un brutto infortunio al ginocchio, vero anche che Allegri non ci ha mai puntato, nemmeno quando la coperta in difesa è stata cortissima.- Poco meglio è andata aPrelevatocodoveva essere la benzina da inserire nel motore di un centrocampo corto e stanco, privo per i noti motivi di Paul Pogba e Nicolò Fagioli: invece ha raccolto le un solo assist realizzato. Insomma,e sono palesi, anche solamente soffermandosi sui dati. Oggi per la prima volta è arrivata"Sul mercato ci pensa sempre la società, quello che è stato fatto non lo possiamo cambiare". L'addio appare sempre più vicino.@AleDigio89