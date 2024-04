ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato in terra sarda contro la squadra di Claudio Ranieri. Ecco le sue parole."Noi ci stiamo giocando la qualificazione in Champions League, ma il Cagliari sta lottando per la salvezza. In casa ha fatto 6 vittorie su 8 e ha raccolto 23 punti su 31. Segna tanto nel finale e con calciatori entrati dalla panchina. Una vittoria ci consentirebbe di fare un bel passo avanti anche in vista dei prossimi

"Nella seconda parte di stagione dovevamo fare meglio, ma possiamo ancora migliorare.e noi pensiamo a giocare.della stagione, ma noi dobbiamo pensare solo a. Io sono concentrato e stiamo lavorando tutti insieme per centrarli,come è sempre stato".

Ha grandissime qualità tecniche e gli auguro di fare una carriera straordinaria. Non so se riuscirà a vincere il Pallone d'oro, è molto difficile. Ma sono contento di lui.Ha avuto delle difficoltà post-infortunio, ma sono contento anche se lui stesso pretende di più. Federico è un giocatore molto importante per noi. Lui e Vlahovic sono degli ottimi giocatori, ma possono ancora migliorare e infatti stanno crescendo. Entrambi hanno un futuro roseo davanti.

Sul divario tra calcio italiano e straniero non sono d'accordo, l'anno scorso Inter, Roma e Fiorentina sono arrivate in finale di Champions, Europa e Conference League. Ora il Real Madrid è favorito, ma il Bayern Monaco è sempre ostico da affrontare".