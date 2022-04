Ufficializzato l’addio di Paulo Dybala, a cui la dirigenza bianconera ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, Massimiliano Allegri sfoglia la rosa dei papabili sostituti della “Joya” in vista della prossima stagione. Secondo gli esperti settimana dopo settimana crescono le possibilità di vedere a Torino il gioiello del Sassuolo Giacomo Raspadori. Le quote dell’azzurro sono in ascesa con un suo approdo alla Juventus nel prossimo mercato vale 2,50 volte la posta. Molto più difficile, invece, vedere in bianconero Mohamed Salah: un eventuale ritorno in Italia del fuoriclasse del Liverpool – ancora in attesa del rinnovo con i Reds – vale 16 volte la posta.