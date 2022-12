Un ottimo finale di 2022 con sei vittorie consecutive ha permesso alla Juventus di rientrare al terzo posto in classifica a -10 dal Napoli capolista. Proprio per cercare di completare una rimonta che sarebbe clamorosa, Massimiliano Allegri è a caccia di rinforzi, soprattutto a centrocampo dove, alla luce dei continui problemi fisici di Paul Pogba e del contratto in scadenza di Adrien Rabiot, si cercano rinforzi. Il sogno, neanche troppo nascosto, risponde al nome di Sergej Milinkovic Savic, pupillo della dirigenza juventina che da anni cerca l’opportunità per portarlo a Torino. Opportunità che potrebbe arrivare entro quest’estate secondo gli esperti, che vedono un futuro in bianconero per il centrocampista serbo a 6 volte la posta, anche in virtù di un contratto in scadenza con la Lazio a giugno 2024. La Juventus spera, in attesa di un segnale d'apertura, che possa far entrare nel vivo la trattativa per vestire il "Sergente" di bianconero.