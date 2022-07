L’ufficialità dei colpi Pogba e Di Maria hanno acceso l’entusiasmo della tifoseria juventina, che spera in un mercato da protagonista per tornare alla vittoria. Ora, dopo aver sistemato almeno in parte centrocampo e attacco, le attenzioni di Allegri e della dirigenza juventina sono rivolte alla difesa dove il tecnico livornese dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini, sbarcato in MLS, e molto probabilmente di Matthijs De Ligt, sempre più lontano dalla Juventus. Secondo i betting analyst sono due i difensori più vicino all’approdo in bianconero: Nikola Milenkovic e Bremer. Per il difensore della Fiorentina, offerto a 3 alla Juve entro la fine del calciomercato estivo, c’è da battere la concorrenza dell’Inter, altra squadra a cerca di rinforzi per il pacchetto arretrato e in vantaggio per l’acquisto del serbo, in quota a 2,25. Discorso diverso per il brasiliano del Torino, grande rivelazione dell’ultima Serie A. In questo caso è la Juventus, ancora a quota 3, in vantaggio sulla più diretta inseguitrice, ovvero il Milan, alla ricerca di rinforzo in vista del nuovo campionato e data a 7 per il possibile acquisto di Bremer in questa sessione di mercato.