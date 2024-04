Juventus, Allegri: 'Ci servono punti Champions. Su Yildiz...'

, allenatore della, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Milan: "Che cosa mi aspetto da questo Juventus-Milan? Innanzitutto è sempre Juventus-Milan, poi noi siamo alla ricerca dei punti che ci servono per entrare in Champions. Momentaneamente non ci siamo e quindi dobbiamo fare una partita giusta contro una squadra forte"."Sono stati fatti credo tre cambi rispetto alla partita di martedì a Roma, c'è stato un dispendio di energie importante martedì, quindi oggi ho fatto questi tre cambi, poi ci sono quelli in panchina che comunque sono pronti a dare una mano".

"C'è da raggiungere l'obiettivo, quello della Champions, perché mancano ancora un po' di punti. Stasera abbiamo la possibilità di farli, sarà una partita molto difficile".JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.MILAN (4-2-3-1): Maignan, Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi, Adli, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli.