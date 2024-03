Juventus, Allegri: 'Con la nuova Champions League vincere sarà difficile o quasi impossibile'. Come funzionerà

Nella lunga intervista che Max Allegri ha concesso a The Athletic, l'allenatore della Juve ha spaziato su vari argomenti, passando dal campo alla gestione ottimale del parco giocatori e delle risorse economiche del campo. L'ex Milan ha rivolto il suo sguardo anche al futuro e al nuovo format della Champions League che entrerà in vigore dalla prossima stagione.



LE PAROLE - Ecco cosa pensa Allegri del rifacimento del torneo e dei cambiamenti che, inevitabilmente, ci saranno. “E’ normale che con la riforma della Champions League vincere sarà difficile o quasi impossibile. E’ un formato in stile tennis, sarà tra le prime otto e sarà difficile che una di queste non riesca a vincere. Vogliono assicurarsi che le prime otto arrivino in finale, credo perché puntano ad avere maggior spettacolo. Questo ti dà la possibilità di lavorare maggiormente sullo sviluppo dei giovani, sulla sostenibilità e sulla competitività nella propria lega e assicurarti di qualificarti per la Champions League ogni anno per puntare ad avere una buona annata e cercare di arrivare il più lontano possibile”.



NUOVO FORMAT - Ma come si svolgerà la nuova Champions League? Dalla stagione 2024/2025 si cambia: il numero delle squadre coinvolte passerà da 32 a 36. Addio ai gruppi, i team saranno tutti in un girone unico, concepito come un unico campionato. Ogni squadra giocherà almeno 8 partite (4 in casa e 4 fuori): le prime 8 classificate andranno direttamente agli ottavi di finale, quelle dalla 9^ alla 16^ saranno ai playoff come teste di serie mentre quelle dalla 17^ alla 24^ ci saranno da non teste di serie. Niente da fare invece per quelle che si classificheranno dalla 25^ alla 36^: per loro la Champions finirà al girone. Quindi le 8 uscite dal playoff si uniranno alle prime 8 della classifica per formare gli ottavi con un tabellone tennistico,