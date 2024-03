Juventus, Allegri criticato da Costacurta: 'Non guardo le sue partite, non mi piace come gioca'

Cresce il partito dei "No-Max". Alessandro 'Billy' Costacurta si aggiunge ai critici di Massimiliano Allegri. L'ex difensore del Milan e della Nazionale commenta in studio a Sky: "Io non guardo le partite della Juventus perché non mi piace come gioca, è l'allenatore che fa giocare la squadra in quella maniera".