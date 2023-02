Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria in casa della Fiorentina: "Oggi la partita era delicata, la Fiorentina gioca bene e ti pressa, la squadra ha avuto una bella reazione e buone occasioni. Ci siamo difesi in modo ordinato, rischiando su un paio di mischie. Devo solo ringraziare i ragazzi, non è semplice riassettare la testa quando ti tolgono 15 punti e ne avresti fatti 44, ma il darci dei mini-obiettivi sicuramente aiuta".



La prima Juventus di stasera com'è andata?

"A un certo punto ho spostato Chiesa per mandarlo uno-contro-uno con Biraghi. La squadra si è difesa ordinatamente, non avevamo più forze fresche e ci serviva difendere come abbiamo fatto".



L'idea era difendere l'1-0?

"Se la squadra non riesce più ad andare, devi difendere. Hanno alzato molti palloni ma siamo stati bravi".



Che Juventus vedremo in Europa?

"Quella che deve cercare di vincere la prima partita. In Europa non ci sono partite facili, il Nantes è tornato in forma ed è fisico come ogni squadra francese. Dovremo essere bravi".



Crede sia corretto tornare al concetto di "luce" per il fuorigioco?

"Per me è giusto, non si può annullare un gol per un capello. Dovremo rasarli tutti!".