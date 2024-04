Juventus, Allegri: 'L'obiettivo rimane la Champions, abbiamo subito un contraccolpo dopo l'Inter'

, tecnico della Juventus, ha commentato a DAZN il ritorno al successo in campionato, dopo l’1-0 inflitto alla Fiorentina di Vincenzo Italiano: "Noi lavoriamo tutti i giorni per migliorare, poi ci sono i momenti.Alla fine abbiamo rischiato di pareggiare, abbiamo sbagliato delle ripartenze ma ai ragazzi non posso rimproverare niente. Stiamo facendo un buon campionato, stiamo facendo di tutto per cercare di migliorare. Questi tre punti sono importanti"."Perché nel calcio ci sono due squadre che scendono in campo, è un gioco semplice. Anche noi vogliamo tenere la palla novanta minuti, sarebbe molto bene ma è molto fantasioso. Abbiamo grande rispetto dell'avversario, conosciamo i nostri limiti. E' stato fatto un bel primo tempo, lavoriamo per migliorare e dare un gioco migliore e cercare di non far tirare in porta gli avversari".

"Cerchiamo di giocare nell'area avversaria per 90 minuti, poi ci sono anche gli avversari. In alcune circostanze potevamo far meglio"."Non lo so, noi abbiamo fatto 62 punti e sono quelli che ci meritiamo. La Juventus sta facendo un percorso dove ci sono tanti ragazzi giovani che stanno giocando, potevamo gestire meglio la palla nel finale ma una cosa che la gestisce uno di 30 anni che uno di 18. Io alleno questi ragazzi straordinari per arrivare all'obiettivo Champions, bisogna rimanere tranquilli dopo un brutto periodo subendo un contraccolpo quando ci siamo allontanati dall'Inter. Magari abbiamo fatto troppi punti prima e pochi dopo, bisogna lavorare e i ragazzi nelle ultime partite hanno fatto due belle vittorie".

"Stasera si è messo a disposizione, non stava benissimo. Nel primo tempo le due punte hanno fatto benissimo"."Nel primo tempo abbiamo corso molto, poteva chiudersi 2-0 e poi è normale che uscisse la Fiorentina. In fase difensiva abbiamo rischiato di prendere gol in due situazione e potevamo fare meglio in ripartenza".