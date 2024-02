Juventus, Allegri: 'Normale che l'Inter vinca, contento di Chiesa'

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha dichiarato dopo la sconfitta in casa con l'Udinese nel posticipo di campionato in Serie A: "Nel primo tempo abbiamo creato quattro buone occasioni per sbloccare il risultato, poi abbiamo preso gol e non siamo più riusciti a renderci molto pericolosi. Abbiamo fatto solo un punto nelle ultime tre partite, è un momento particolare, ma ne ho passati di peggiori. Dispiace, ma dobbiamo restare sereni perché il nostro obiettivo è raggiungere il prima possibile la qualificazione alla prossima Champions League. Questo non deve sminuire quanto fatto finora, i ragazzi stanno disputando un campionato straordinario. Nel corso di una stagione ci sono questi momenti, vivendoli si cresce perché ci si fortifica. La nostra squadra è stata fatta con tanti giocatori con poca esperienza per vincere il campionato. Dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare senza essere nervosi, giocando una bella partita sabato a Verona".



INTER - "I nerazzurri stanno facendo una stagione straordinaria, bisogna fare i complimenti a loro. Sono una squadra costruita per vincere da anni, dallo scudetto di Conte. Simone Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro, ma ci sono dei giocatori con dei valori. Così è normale vincere, come avevo fatto io con i 5 scudetti di fila vinti qui alla Juventus. Ci sarebbe piaciuto rimanere in scia dell'Inter, ma bisogna essere realisti. Questi sono i nostri valori, anzi stiamo facendo anche meglio del previsto".



CHIESA - "Da lui ci si aspettano sempre cose importanti, ma sono contento per la sua prestazione. Ha fatto una buona partita, così come tutta la squadra".



ALCARAZ - "Nelle ultime tre settimane quelli che non giocano sono quelli che avrei dovuto mettere, col senno di poi non si va da nessuna parte. Alcaraz è un buon giocatore, ma nella situazione si stasera ho preferito inserire altri".