Juventus, Giuntoli: 'Vogliamo proseguire con Allegri, programmiamo il futuro con rinforzi di qualità'

Cristiano Giuntoli parla del futuro dell'allenatore Massimiliano Allegri alla Juventus. Il direttore sportivo bianconero ha dichiarato a Sky prima del posticipo di campionato con l'Udinese: "Siamo felicissimi di lavorare insieme a lui, ha dimostrato in passato di essere un grande allenatore e lo sta dimostrando tutt'oggi. Insieme al suo staff stanno facendo cose straordinarie. Ha un anno e mezzo di contratto, noi abbiamo una volontà di proseguire con lui. Avremo tempo a fine anno di metterci a sedere e programmare il futuro insieme".



PROSSIMA STAGIONE - "Ci sono da mettere a posto un po’ di cose, vediamo strada facendo quello che sarà il nostro obiettivo. In questo momento dobbiamo pensare al presente, che ci darà certezze per il futuro. In questo momento dobbiamo fare un passettino per volta e ora è quello contro l’Udinese. Se faremo le coppe europee saremo molto contenti e probabilmente aumenteremo il numero dei calciatori perché abbiamo deciso quest'anno di avere una rosa ristretta. Sicuramente prenderemo dei calciatori di qualità. Ma in questo momento non possiamo fare altri progetti se non quello di pensare a stasera e pensare al nostro obiettivo di quest’anno. Poi il prossimo anno vedremo".



IL CAMPIONATO - "Abbiamo lavorato molto bene, poi il risultato è frutto di tanti episodi, cerchiamo di centrare i nostri obiettivi, abbiamo le idee molto chiare su cosa fare e su dove arrivare. Siamo molto sereni, affrontiamo questa partita molto difficile spero con grande intensità e la voglia di vincere che ci ha sempre contraddistinto. L’obiettivo è sempre quello? Assolutamente.



ANTI INTER - "Noi vogliamo fare bene, vogliamo vincere tutte le partite, questo è ovvio. Non ci siamo mai nascosti dai nostri obiettivi, che sono quelli di raggiungere il prima possibile il quarto posto, c'è ancora molto da fare, stasera abbiamo una partita molto complicata e difficile perché l’Udinese non ha i punti che si merita, ne avrebbe dovuti avere molti di più perché ha fatto grandi partite. Siamo concentrati su stasera".