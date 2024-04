Juventus, Allegri out? Per il futuro c'è anche De Zerbi

40 minuti fa



Sembra sempre più complicata la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico deve centrare ancora la qualificazione in Champions League e la finale di Coppa Italia.



Il candidato principale per la panchina è Thiago Motta, ma dall'Inghilterra lanciano la notizia. Secondo quanto riportato da HITC Football, la Juventus sta stilando una lista di candidati e tra questi c'è anche Roberto De Zerbi, il cui rinnovo con il Brighton sembra in stand-by. L'ex Sassuolo ha anche una clausola rescissoria di 15 milioni.