Juventus, Allegri sbotta in conferenza stampa e chiede ai giornalisti: "Mi hanno già esonerato?"

23 minuti fa



Mad Max. La vittoria della Coppa Italia da parte della sua Juve ha fatto esplodere Massimilano Allegri. Show in campo, festa, premiazione e parecchi momenti tesi. Se l'è presa con qualcuno dei suoi - Giuntoli il primo indiziato - con i giornalisti, proferendo anche parole molto gravi, e poi si è presentato come di consueto alle interviste in TV, Finite queste, il secondo round è andato in scena in conferenza stampa.



Alla domanda: "Qual è l'eredità tecnica e morale che lascia dopo questo triennio alla Juventus", Allegri ha risposto spiazzato e con la sua solita ironia. "Mi hanno già esonerato?". Un modo per ribadire la sua ancora attuale posizione nel club e per evitare di trarre conclusioni che forse potrebbero essere troppo affrettate.