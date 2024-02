Juventus fans paid for an #AllegriOut ad in Times Square, New York



@dybalix_ pic.twitter.com/Cccrj3nQ9m — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 13, 2024

Lasta vivendo un brusco risveglio dal sogno scudetto. Gli stop consecutivi conhanno rimescolato le carte in cima alla classifica con i nerazzurri che ora sono in fuga. La squadra dideve vedersi dal ritorno del, già a -1, una situazione che ha fatto risalire le contestazioni che parevano sopite dei tifosi contro l'allenatore.Sui social infatti è tornato a impazzareMa la critica al livornese non conosce confini ed è arrivata anche oltreoceano, a. Lo stesso motto è sbarcato anegli iconici cartelloni pubblicitari della piazza più famosa al mondo.A scegliere di proiettarlo - e a pagare per farlo - sono stati due tifosi francesi che si sono firmati comee che hanno comprato uno spazio per trasmettere un messaggio di 15 secondi che recitava "". Come riportano diversi media però per ottenere questa scenografica protesta non serve un esborso così ingente. Per un messaggio di 15 secondi sugli schermi basta l'appe pagare