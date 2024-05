Juventus, altro pareggio: eguagliato il record negativo del 2012 con Conte

40 minuti fa



La Juventus 2024 di Massimiliano Allegri non sa più vincere e in questa seconda parte di stagione in Serie A sta eguagliando record negativi in serie. L'ultimo lo ha ottenuto nella serata dell'Olimpico con il pareggio per 1-1 contro la Roma.



Un pari che è il 4° consecutivo in campionato (in mezzo c'è stata la sconfitta indolore per 2-1 contro la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che è valsa la finalissima contro l'Atalanta) e che rappresenta un filotto di pareggi che non si verificava dal lontano 2012. Allora c'era Antonio Conte in panchina e la Juventus era in fase di ristrutturazione, ma lottava per lo scudetto poi vinto contro il Milan.