Juventus, arriva Samardzic: le parole del padre e di Balzaretti, che risposta a De Laurentiis!

Juventus-Udinese è una partita speciale per Lazar Samardzic. Il 21enne centrocampista offensivo in forza al club friulano è nel mirino dei bianconeri di Torino in vista della prossima stagione.



IL PAPA' - Lunedì sera allo Stadium ci sarà anche suo padre Mladen, che conferma alla Gazzetta dello Sport: "Sì, cercherò di esserci con mia moglie e i nostri altri due figli. Lazar deluso dal mercato? Credo che di questo si sia già parlato abbastanza. Laki ha continuato a lavorare duramente ed è concentrato sull'Udinese. La squadra sta attraversando una fase difficile e mio figlio vuole aiutare i compagni per uscirne tutti insieme. Juve, Napoli o un club estero a luglio? Dobbiamo vedere che cosa sarà meglio per lo sviluppo di Laki. Il fatto che sia stato accostato a diverse società è il segnale che sta facendo bene. Mio figlio ha già detto di essere pronto per il prossimo passo, ma non ha fretta. Sa quello che ha a Udine, dove si sente molto a suo agio nel club e ha dimostrato costantemente il suo valore. E questo è stato soltanto positivo per la sua crescita. Vedremo cosa ci riserverà il futuro. I grandi accostamenti che leggiamo sui giornali fanno piacere, ma ciò che mi rende ancora più orgoglioso è che Laki ha sviluppato uno stile di gioco personale. La sua tecnica è un buon mix tra talento e duro lavoro. Da bambino passava molto tempo sui campi da calcio dopo la scuola e ha anche frequentato un'eccellente accademia giovanile come quella dell'Hertha Berlino. E poi da qualche tempo lavora con un allenatore personale con il quale, tra i vari aspetti, cura molto la tecnica".



IL DIRIGENTE - Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Federico Balzaretti spiega a Tuttosport: "Samardzic aveva patito e avuto un calo di rendimento nelle settimane in cui le trattative erano molto serrate. E' un essere umano e capita, ma nelle ultime gare si sono riviste le sue caratteristiche più importanti. Su di lui c'è l'interesse di tutti i grandi club, anche tedeschi e inglesi, potenzialmente anche della Juventus, con cui, come Udinese, abbiamo da sempre ottimi rapporti. La Juve è un club che lo monitora senza dubbio, poi non possiamo sapere se punteranno sui di lui. Sicuramente sarà protagonista anche del prossimo mercato. De Laurentiis si è lamentato della gestione dell'Udinese rispetto alle trattative per Perez e Samardzic? Ho visto giocatori di talento, e credo che il Napoli abbia perso una grande opportunità perché entrambi sono due giocatori forti. Peggio per lui, io sono contento che siano rimasti con noi per centrale l'obiettivo salvezza".