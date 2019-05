È Juventus-Atalanta uno dei due posticipi della 37esima e penultima giornata di Serie A. LIVE su Calciomercato.com la moviola dell'incontro, decisivo per la corsa alla prossima Champions League.



JUVENTUS – ATALANTA

ROCCHI di Firenze

DI LIBERATORE – TONOLINI

IV: SACCHI

VAR: IRRATI di Pistoia

AVAR: MARRAZZO



47' RONALDO AMMONITO PER PROTESTE - Cristiano Ronaldo imbufalito con Rocchi, che fischia al 47' senza far terminare l'azione alla Juve: il fischietto lo ammonisce per proteste.



19' ATALANTA CHIEDE UN RIGORE - Atalanta pericolosa sugli sviluppi di un corner, poi i bergamaschi protestano: Rocchi va a consultare il VAR per un presunto fallo di mano nell'area della Juve, probabilmente di Barzagli e Alex Sandro, ma poi lascia proseguire perché tocco ravvicinato.